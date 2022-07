Le Reste du Monde, romance à Ibiza : couples improbables, tromperie et énormes clashs... On décrypte la bande-annonce

Ce lundi 11 juillet 2022, Le Reste du Monde romance à Ibiza débarque en lieu et place des Apprentis aventuriers 5. En attendant de découvrir le tout nouveau programme Les Cinquante, actuellement en préparation, la chaîne nous propose donc une nouvelle version d'Objectif Reste du Monde.

Mais cette fois, l'aventure sera axée sur le mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika. Les premiers noms du casting avaient déjà fuité, ils sont bien confirmés dans le pré-générique. On retrouvera ainsi, en plus des futurs mariés, Giuseppa, Simon Castaldi, Virginie, Marwa, Théo Santenac, Adixia, Chani, Nicolo et les nouveaux Clarysse, Jean, Allan, Melyssa et Tyler.

Julien et Manon Tanti, qui ont récemment connu une grosse frayeur, Paga, Greg Yega et Hilona rejoindront également l'aventure en guest.

Des couples improbables

Rassurez-vous, on ne verra pas seulement les préparatifs du mariage du Lord et Laura, d'autres couples vont aussi se former ! Sur les images, on voit notamment Clarysse et Jean s'embrasser. Théo, l'ex de Cassandra Jullia, se mettra aussi en couple avec Marwa. Enfin, on verra naître le couple le plus improbable de l'année ! En effet, Simon Castaldi va tromper Adixia avec Virginie !