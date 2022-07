Manon Marsault et Julien Tanti en panique : leur bateau coule en pleine mer, "j'ai hurlé, j'ai pleuré"

Sur les réseaux sociaux, les stars de télé-réalité partagent tout. Vraiment tout. Et même parfois un peu trop. Après le coup de la photo nue improbable de Maëva Ghennam ou bien le malaise d'Hillary, Manon Marsault a inquiété ses abonnés dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 juillet. Pourquoi ? Elle a partagé en live le "naufrage" du bateau sur lequel elle s'était offert une soirée avec son chéri Julien Tanti.

"Je flippe total"

Ce n'était pas la soirée idéale pour le couple Manon et Julien. Les parents de Tiago et Angelina étaient à Cannes et se sont offerts une virée sur un bateau. Sauf que malheur, il s'est échoué sur les rochers et le bateau a commencé à couler. Pendant que ça se passait, c'est sur Instagram et Snapchat que Manon a tenté de trouver un peu de réconfort. Emue, la star des Marseillais était en PLS car les pompiers ont mis énormément de temps à arriver sur place. "On a fait une journée à Cannes. On est sur un bateau et on est en train de couler, tout simplement. On a pris un rocher au milieu de nulle part. Il fait nuit noire. (...) On a appelé les secours il y a 45 minutes, personne n'arrive... C'est génial." a ironisé l'influenceuse.

>> Manon Marsault méconnaissable : cette photo de 2010 fait buguer les internautes <<

Au bout de sa vie, elle explique : "Je flippe total. J'ai clairement fait une crise d'hystérie. Là, je me suis un peu calmée. J'espère qu'ils vont arriver vite quand même parce que le bateau commence à baisser petit à petit au niveau de l'eau. J'ai l'impression d'être sur le Titanic." "Je suis au bout de ma vie" ajoute la star. En plus de ça, Manon Marsault n'a pas aimé le fait que certains autres passagers prennent ce naufrage à la légère. "Quand on a pris le rocher, ça a fait un gros boum. J'étais hystérique, j'ai pensé à mes enfants, j'ai hurlé, j'ai pleuré (...) Heureusement que je n'étais pas avec les enfants car j'aurais vraiment paniqué" confie Manon.

Heureusement pour le couple, tout s'est bien terminé puisque des personnes leur sont venues en aide.