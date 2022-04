Hillary (Mamans & Célèbres) hospitalisée en urgence après un malaise aux "douleurs indescriptibles"

La famille Bonamy est passée par toutes les émotions ce week-end. Alors que Hillary et Giovanny partageaient leur bonheur à Dubaï avec notamment les premiers pas en "boîte de nuit" de leur aîné, le couple s'est ensuite retrouvé au coeur d'une situation aussi inattendue qu'angoissante.

Hillary victime d'un inquiétant malaise

C'est le papa de Milo et Matteo - récemment victime d'un problème cardiaque, qui a dévoilé l'information sur Instagram et Snapchat ce matin, sa femme a été amenée d'urgence à l'hôpital ce samedi 30 avril 2022. "Comment se retrouver à l'hôpital ? J'ai retrouvé ma femme par terre en train de faire un malaise et mes deux fils qui pleuraient. C'était juste la panique totale".

On vous rassure tout de suite, Hillary "va un peu mieux là" et son état ne provoquerait pas d'inquiétude particulière auprès du corps médical. Malgré tout, alors que la candidate de Mamans & Célèbres est actuellement sous perfusion, le mannequin a révélé qu'elle était encore en observation, "On essaye de comprendre ce qu'elle a".