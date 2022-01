Hillary (Mamans et Célèbres) : son fils Matteo opéré du coeur, "Difficile de garder le sourire"

Le monde de la télé-réalité a connu un petit tremblement de terre ce mardi 11 janvier 2022. Quelques semaines après la naissance de Matteo, leur deuxième enfant, et alors que l'on pensait que tout allait bien pour la petite famille, Hillary Vanderosieren (Mamans & Célèbres) et Giovanni Bonamy (Je suis une célébrité, sortez moi de là!) ont profité de leurs réseaux sociaux pour faire une triste révélation. Comme l'a confié la jeune femme, leur bébé est actuellement en réanimation à l'hôpital.

Matteo opéré en urgence après sa naissance

En cause ? Dès son arrivée au monde, les médecins ont découvert que Matteo était victime d'un souffle au coeur suspect. Plusieurs examens plus tard, le verdict est alors tombé : le petit garçon est atteint de deux malformations cardiaques. "Il a un rétrécissement de l'aorte, qui est la plus grosse artère reliée au coeur et il n'a que deux valves, là où on a tous trois valves" a dévoilé Giovanni lors d'une story. Et si cette seconde malformation est "un peu moins grave" et pourra être gérée dans le temps, celle liée au rétrécissement de l'aorte a rapidement été jugée préoccupante car elle voyait Matteo faire "beaucoup d'hypertension et mal s'oxygéner" ces dernières semaines.

Face à ça, le couple a donc pris la décision de l'opérer. L'objectif ? Lui permettre d'obtenir "une aorte normale". Si celle-ci "ne sera jamais comme la nôtre", Giovanni a précisé qu'elle sera néanmoins "meilleure et il pourra vivre une vie normale. Ce qui est le principal." Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à un personnel médical talentueux, "l'opération s'est bien passée et Matteo est actuellement en réanimation" afin de se reposer et reprendre des forces. Il devrait d'ailleurs rester à l'hôpital encore deux semaines afin d'être suivi et de continuer à prendre du poids, chose qui lui était jusqu'à présent difficile à cause de son état.

"Cette annonce nous a bouleversé"

Un véritable soulagement pour le couple - qui se mariera en juin prochain, lui qui a énormément souffert en silence. "Il est difficile en tant que parents de vivre ces moments là, difficile de garder le sourire, difficile de profiter pleinement", a rappelé Hillary lors d'un post sur Insta, qui a ensuite précisé qu'elle et son compagnon avaient fait le choix de ne rien dire auparavant afin d'éloigner toute négativité, "Cette annonce nous a bouleversé comme si le temps s'était arrêté, nous avons préféré garder tout ça pour nous pendant 6 semaines afin de nous protéger, afin de protéger bébé Milo."

Hillary l'a ensuite dévoilé, après cette première victoire, sa petite famille reste soudée et continue de faire son maximum pour aider Milo à obtenir la meilleure vie possible, "Nous sommes présents chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde auprès de lui depuis la naissance. Notre force et nos bonnes ondes le rendent plus fort. (...) Matteo en ressortira plus fort. Mon fils, mon guerrier".