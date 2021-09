Hillary (Mamans & Célèbres) et Giovanni fiancés : ils annoncent enfin la date de leur mariage !

"Je ne peux pas rêver mieux"

Hillary a ensuite une nouvelle fois partagé son bonheur avec un message émouvant : "Je suis émue et tellement heureuse. Le rêve d'une vie d'avoir fondé une famille et de me marier. Je suis tellement fière et heureuse d'en être arrivée là aujourd'hui. Il s'en est passé des choses dans ma vie, des vertes et des pas mûres, mais aujourd'hui, me voilà maman de 2 enfants bientôt et la bague au doigt. Thanks God pour tout ce que je vis aujourd'hui, je ne peux pas rêver mieux. Mon futur mari me soutient, me supporte, m'aide et m'aime au quotidien. Mon 2e fils va naître très bientôt. J'ai réussi à construire ma famille, la famille Bonamy. On n'est pas parfait, mais on est heureux."