Maxime Dereymez (Danse avec les stars 2021) froid et pas souriant : sa très bonne explication

Danse avec les stars 2021 : Bilal Hassani officialise sa participation à l'émission de TF1 !

Alors que les téléspectateurs étaient heureux de retrouver Danse avec les stars sur TF1, le sourire de certains a rapidement disparu à cause de l'attitute surprenante de Maxime Dereymez. Le partenaire de Lââm souffrant d'un problème à l'oeil, s'est affiché avec un visage assez froid et peu souriant derrière ses lunettes de soleil. Il a d'ailleurs reçu beaucoup de critiques durant la diffusion du 1er prime de Danse avec les stars 2021 (ou Danse avec les stars 11). Aujourd'hui, le danseur a décidé d'expliquer son comportement. Et on comprend bien mieux son absence de sourire.

Maxime Dereymez (Danse avec les stars 2021) froid et pas souriant : il s'explique face aux critiques