Maxime Dereymez (Danse avec les stars 2021) changé ? Son attitude surprend les internautes

Danse avec les stars 2021 : quand Bilal Hassani officialisait sa participation à l'émission de TF1 !

Si Bilal Hassani a bluffé et impressionné les membres du jury et les téléspectateurs, Maxime Dereymez, lui, a surpris les internautes avec son attitude désinvolte tout au long du premier prime de Danse avec les stars 2021. Le partenaire de Lââm, déjà éliminée, s'est affiché peu souriant et il ne semblait pas hyper heureux d'être présent sur le plateau. Pour certains, il avait juste le "seum" de se retrouver en duo avec la chanteuse. Voici les réactions des Twittos !

Il lui arrive quoi Maxime Dereymez, il avait l'air hyper sympa les saisons prcdentes l on dirait qu'il se fait chier et qu'il a envie de frapper tout le monde. #DanseAvecLesStars #DALS11 #DALS — M. (@GMugshot) September 17, 2021

maxime il pleure intrieurement ca se voit #DALS pic.twitter.com/KuTN98EIXr — ia school! may stayc 3rd win!! (@STR4WCHAERIIES) September 17, 2021

Maxime dereymez est certes trs bon danseur mais par contre il a pas l'air tres humain, il dgage pas de sympathie, a me fait mal au coeur pour laam qui a l'air de vouloir se battre quand lui jette dj l'ponge... #DALS — (@anais_garreau) September 17, 2021

Maxime toute la soire il a mme pas fait un peu semblant mdrrr #DALS pic.twitter.com/Uu5vrgX6WD — Ninou (@NinouL7) September 17, 2021

Maxime ne semblait absolument pas concern par ce prime/cette saison/sa partenaire.. assez dingue de le voir comme a.. #DALS pic.twitter.com/3H1uRiU7aE — Franck Moilier (@Franckm22) September 17, 2021

#DALS J'suis mort Maxime est au bout de sa vie pic.twitter.com/3HdWmFoPMp — Alex (@Alex_Phr) September 17, 2021

- Bb tu fais la gueule ?

- ... nON pAs Du ToUt ... pic.twitter.com/oXDfIHwjIi — Benjamin SZ (@superzappeur) September 17, 2021

Le seum sur le visage de Maxime Dereymez. En vrai, j'ai de la peine pour lui. #DALS — Jonathan Tout TV (@JJBaies) September 17, 2021