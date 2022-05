Le Reste du Monde : le casting de la ligne de départ officiellement dévoilé... Et il y a de grosses surprises !

Nous vous avons déjà présenté une partie du casting... Cette fois c'est officiel ! Ce mercredi 25 mai 2022, W9 a dévoilé les garçons qui seront présents sur la ligne de départ du Reste du Monde. Le lendemain, la chaîne a complété la liste en révélant les visages des filles. Cette année encore, nous auront affaire à des candidats bien connus du RDM. Le Lord Nikola Lozina et sa femme Laura Lempika, devenus parents d'un petit Zlatan, seront bien évidemment de la partie. Ils seront accompagnés de Simon Castaldi et Giuseppa.

Des nouveaux et des anonymes !

On retrouvera également d'autres candidats biens connus de la télé-réalité, mais qui feront leurs premiers pas dans le RDM : Marwa, actuellement au casting des Apprentis Aventuriers 5, Théo Sentenac, ex de Cassandra de La Villa des coeurs brisés 7, et Virginie, qui se rapprochera fortement de Simon Castaldi selon Shayara TV.

Pour la première fois, nous pourrons aussi découvrir des candidats anonymes : Taylor, Jean et Alan du côté des garçons et Melyssa et Clarysse chez les filles.