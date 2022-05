Reste du Monde : le casting se dessine et il y a des surprises !

Marwa, Virginie et Giuseppa qui seront prochainement des Apprentis aventuriers 5, devraient également participer. On imagine que Paga viendra quelques jours pour rendre visite à sa chérie. On devrait aussi retrouver des candidates moins connues comme Laura des Princes et princesses de l'amour et une certaine Clarysse.

Shayara a promis qu'elle dévoilerait bientôt la deuxième partie de la liste. On a hâte de découvrir tout ça !