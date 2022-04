Adixia et Simon Castaldi (Les apprentis aventuriers 5) : bientôt la rupture ou simple coup de buzz ?

Il y a de l'eau dans le gaz entre Simon Castaldi et Adixia ! Les deux candidats, que l'on retrouvera prochainement au casting des Apprentis aventuriers 5 en compagnie de Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Paga et Giuseppa, Nicolo et Virginie, Marwa et Kelegh, Marine El Himer et Adrien et Océane et Christopher, sont au bord de la rupture. L'ex de Giuseppa s'est confié en story Instagram et a annoncé à ses followers qu'ils étaient dans une mauvaise passe.

"Nous sommes dans une situation compliquée avec Adixia"

"Nous sommes actuellement dans une situation compliquée avec Adixia. Une nouvelle fois. Malheureusement, il y a beaucoup de bons moments, mais trop de problèmes trop compliqués que je n'arrive pas à gérer à 22 ans demain" explique Simon. Le jeune homme indique aussi qu'il est sûrement le fautif et qu'il ne veut pas qu'il y ait de guerre entre eux.