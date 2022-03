Adixia et Simon Castaldi de nouveau en couple après la rumeur de tromperie ? Ils se sont revus en Belgique

Adixia et Simon Castaldi de nouveau en couple après la rumeur de tromperie ? La vidéo qui prouve qu'ils se sont revus

Vous avez pu voir Adixia et Simon Castaldi dans Objectif Reste du monde et dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 et sur Salto. Alors que leurs ex Paga et Giuseppa s'étaient mis en couple dans le cross, Adixia et Simon s'étaient aussi mis en couple sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 6. Et les amoureux semblaient partis pour durer... jusqu'à une rumeur de tromperie. Simon Castaldi aurait été vu en train d'embrasser une autre femme en soirée, et une vidéo aurait été envoyée à Adi, qui avait réagi. La DJette avait alors bloqué son chéri, mais le fils de Benjamin Castaldi criait à un piège.

Depuis cette histoire qui a fait parler sur les réseaux, ils se seraient réconciliés. Un(e) internaute a en effet écrit à Aqababe (qui a posté le message dans sa story Instagram) : "Adixia et Simon vus hier ensemble à La Louvière en Belgique". "Faut une photo pour valider un petit scoop mdr" a répondu le blogueur, avant de recevoir une vidéo et de la partager en précisant : "On a la preuve en images ça va mieux". La vidéo montre Adixia et Simon Castaldi ensemble et visiblement réconciliés. Les candidats de télé-réalité et influenceurs qui avaient officialisé leur couple et répondu aux haters sur leur différence d'âge sont-ils donc bel et bien de nouveau en couple ?