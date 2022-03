Adixia trompée par Simon Castaldi ? Après avoir vu une vidéo, elle réagit : "Je vais régler mes comptes"

Simon Castaldi aurait trompé Adixia : les candidats des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 séparés ?

Simon Castaldi et Adixia sont tombés in love dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9, après que Giuseppa et Paga se soient mis en couple. Le fils de Benjamin Castaldi et l'ex star des Ch'tis ont officialisé leur couple l'été 2021 et devraient aussi être dans le casting des Apprentis Aventuriers 5. Sauf que leur couple serait en pleine crise ! D'après Shayara TV, Simon Castaldi aurait trompé Adixia ce dimanche 6 mars, lors d'une soirée dans une boîte de nuit à Paris, près de l'Arc de Triomphe. "Simon a embrassé une meuf", et une vidéo aurait été envoyée à Adixia qui "se sent trahie".

"Simon nie complètement" la supposée tromperie et "dit qu'Adixia l'a bloqué" sans chercher à savoir ce qui se serait vraiment passé. Selon lui, "c'est un piège" et il serait innocent, il n'aurait pas été infidèle. Mais le blogueur parle aussi d'une "preuve ultime", la vidéo qui aurait été envoyée en DM à Adixia, dans laquelle Simon Castaldi et une femme seraient "en train de... s'embrasser". Et la nordiste "ne souhaite pas montrer la vidéo".