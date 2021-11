Adixia déclare sa flamme à Paga et se prend un vent : Adi et Simon réagissent

De retour dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, Julien Tanti revient avec son fameux jeu des problèmes. C'est un défi réussi pour le mari de Manon Marsault qui adore les embrouilles. Les candidats se sont fait une joie de rapprocher Paga et Adixia alors que le DJ est officiellement en couple avec Giueseppa. Mais pour le Marseillais, son histoire d'amour fait partie de son passé et reste sur ses positions : il ne se remettra jamais avec et veut construire quelque chose de sérieux avec Giuseppa.

Sauf que comme l'attendaient les téléspectateurs, c'est Adixia qui a révélé avoir encore des sentiments pour son ex lors de cette soirée des problèmes. En écoutant les révélations de son ex, Paga lui a répondu qu'il ne ressentait plus rien pour elle et qu'il est fou amoureux de Giueseppa. Adixia, suite à ce vent de la part de son ex fiancé s'est effondrée en larmes. Un vent que la DJette a très mal pris. Mais pour certaines candidates comme Manon Marsault et Maeva Ghennam, Paga serait toujours amoureux d'Adixia et se voile la face dans sa nouvelle relation.

Adixia réagit à l'épisode où elle avoue son amour à Paga : "Je ne veux plus parler de tout ça"

Entre Adixia et Paga, c'étaient des véritables montagnes russes ! Après s'être rencontrés dans Les Marseillais à Rio, ils se mettent ensemble dans Les Ch'tis VS Les Marseillais. La jeune femme quitte tout pour s'installer avec lui à Marseille. Finalement Paga la trompe avec Manon Van dans Les Marseillais South America, puis avec Milla dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde. Adixia décide de le quitter définitivement en 2017. Mais des années plus tard, la Belge aurait encore des sentiments pour son ex...

Suite à la diffusion de l'épisode, Adixia a réagi en story Instagram : "Ça m'a fait du bien de vider mon sac. J'ai fais la fille forte au début mais je vous jure que revoir son ex dans la même villa comme ça, j'avais été ... Limite les souvenirs étaient plus vivants que moi". Aujourd'hui elle est prête à avancer avec Simon, son nouveau petit ami : "Je ne veux plus parler de tout ça, déjà on a 8 ans d'écart donc c'est pas énorme. Il est bien plus mature que moi".

"Elle reçoit beaucoup d'insultes" avoue Simon, qui la défend : "Elle est très heureuse dans sa vie avec moi"



Adixia peut compter sur son nouveau boyfriend pour prendre sa défense. Après avoir regardé l'épisode, Simon Castaldi a également réagi aux critiques des internautes et l'a défendue sur les réseaux sociaux.

"Adixia passe pour celle qui veut briser les couples. Elle reçoit beaucoup d'insultes et elle n'est pas bien", a-t-il confié en story. "Elle est triste car elle est très heureuse dans sa vie avec moi. Les gens n'arrivent pas et ne veulent pas comprendre. Il faut arrêter de juger, de croire ce qu'on voit et ce que les gens disent. Je vais parler pour elle car elle n'aime pas être dans la polémique et c'est ma femme donc je la défendrais".

Aujourd'hui, plus question de retomber dans les bras de Paga, Adixia est très heureuse dans le couple qu'elle forme avec Simon. Les amoureux ont même officiellement emménagé ensemble ! Quant à Paga et Giuseppa, eux aussi sont toujours en couple et in love.