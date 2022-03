Laura Lempika et Nikola Lozina fiancés : ils annoncent ENFIN leur mariage, déjà officiel "On est mariés sur le papier"

Laura Lempika et Nikola Lozina fiancés : "On va se marier cet été !"

Laura Lempika et Nikola Lozina sont fiancés, et ils ont enfin annoncé que leur grande cérémonie de mariage allait arriver ! Dans une vidéo postée ce dimanche 27 mars 2022 sur la chaîne YouTube de l'influenceuse, ceux qui se sont remis en couple après Les Princes de l'amour ont annoncé : "On va se marier cet été !". "On aurait dû se marier avant le Covid et ensuite je suis tombée enceinte" a rappelé la maman de Zlatan, le fils qu'elle a eu avec son futur mari. Eh oui, ils avaient repoussé la date de leur mariage à cause de la pandémie et de la grossesse de Laura.

Le mariage du couple que vous avez pu voir dans Objectif Reste du Monde et Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 se fera au mois d'août 2022, mais ils ne savent pas encore où et à quelle date exactement. "Nous allons reprendre toutes nos recherches" ont expliqué Laura Lempika et Nikola Lozina, "Il y aura une énorme surprise, mais on ne peut pas encore en parler".