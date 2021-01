Nikola Lozina absent des Marseillais à Dubaï : il réagit à la participation de Marine El Himer

Le tournage des Marseillais à Dubaï a commencé sans Julien Tanti, Maeva Ghennam et Benjamin Samat. Si le chéri de Maddy Burciaga n'a pas expliqué la raison de son absence sur la ligne de départ, on sait que l'ex de Greg Yega et le père de Tiago et Angelina n'ont pas vu venir en début d'aventure à cause de leur proximité avec Manon Marsault, testée positive au coronavirus. En attendant leur arrivée, Jessica Thivenin, Paga, Kevin Guedj, Carla Moreau, Océane El Himer et Greg Yega ont intégré la villa.

Nikola Lozina en guest dans Les Marseillais à Dubaï ?

Cette année, les fratés sont rejoints par 4 nouveaux candidats, dont un certain Alex et... Marine El Himer. Eh oui, la soeur jumelle d'Océane El Himer, qui est aussi l'ex-petite amie de Benjamin Samat, est bien au casting des Marseillais à Dubaï, comme elle l'a confirmé sur les réseaux sociaux. Les internautes se demandent donc si Nikola Lozina sera lui aussi de la partie, en guest : "Oh non. On m'avait demandé pour les Caraïbes. Ce sont mes amis, mais je n'ai rien à faire là-dedans. J'ai déjà fait l'Argentine et l'Australia et voilà. Ce n'est pas ma saison. J'attends peut-être un petit programme avec le RDM."