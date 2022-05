Greg Yega de nouveau en couple ? Son ex Mélanie Orl serait vénère contre le candidat des Marseillais

>> Mélanie Orl (Les Marseillais) prête à récupérer Greg Yega ? Elle répond à la rumeur, "Il a passé la soirée à me complimenter"... <<

Il est aussi précisé que Mélanie Orl et Marwa sont copines. Du coup, ce supposé couple entre Greg qui est l'ex de Mélanie et son amie Marwa ne plaît pas à Mélanie. "Mel et Marwa sont amies et Marwa a promis à Mel qu'elle ne toucherait pas à Greg. Mel a vu mes stories et ça lui plaît pas du tout le rapprochement Marwa Greg" est-il ainsi écrit.