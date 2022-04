Mélanie Orl (Les Marseillais) prête à récupérer Greg Yega ? Elle répond à la rumeur, "Il a passé la soirée à me complimenter"...

Pauvres Benjamin Samat et Dylan Thiry. Alors que les deux stars de la télé-réalité se sont affrontées lors d'un match de boxe organisé à Marseille le 6 avril 2022, ce n'est pas cet événement sportif précis qui fait parler de lui aujourd'hui. Au contraire, les fans sont bien plus passionnés par le possible futur combat entre Maeva Ghennam et Milla Jasmine inspiré par celui-ci ou par l'évolution de la relation entre Mélanie ORL et Greg Yega, les deux ex qui étaient présents lors de cet affrontement.

Oui, alors que les deux candidats des Marseillais au Mexique ont définitivement tiré un trait sur leur histoire à la suite de cette émission, leur apparente complicité devant les caméras durant le combat de boxe n'est pas passée inaperçue. Alors, doit-on s'attendre à voir le duo se remettre ensemble dans les semaines à venir ? A priori, la réponse est... NON. Là où le jeune homme n'a pas hésité à laisser entendre sur ses réseaux que son ex s'était montrée très proche à son encontre cette semaine, Mélanie a de son côté dévoilé une toute autre histoire.

Non, Mélanie ne veut pas récupérer Greg Yega

Dans un premier temps, la candidate de télé est revenue sur une drôle d'accusation : elle se serait volontairement assise à la même table que Greg Yega pour flirter. Sa réponse ? "Mon agent c'est le même que Benji. Ca veut dire que les invitations et les places numérotées, je les ai eues biiiiien avant lui. Je sais même pas pourquoi il fait le beau gosse." Bref, elle ne s'est donc pas amusée à le rejoindre pour se rapprocher de lui.

A ce sujet, elle a également tenu à le préciser, elle n'avait aucune idée qu'il était à sa table avant qu'il ne se pointe, "Quand j'arrive à ma place numérotée, on m'emmène et Greg n'est pas à la table. Et on ne me dit pas qu'il y a Greg dans la salle, ni même qu'il est installé à la table. Je dis bonjour à tout le monde et personne a le réflexe de parler de Greg. (...) Pas de signe de vie".

La candidate victime des approches répétées de son ex

Dans un second temps, Mélanie ORL a ensuite tenu à remettre les points sur les i vis-à-vis de ses supposées approches durant la soirée. Là où Greg Yega a laissé entendre qu'elle était constamment sur ses côtes, la jeune femme a de son côté livré un discours bien différent, "Je vous jure... Il était installé juste devant moi, j'étais sur une chaise un peu plus loin avec mes amis. Il a passé sa soirée à se retourner. (...) Il a passé la soirée à me regarder, à me faire des sourires, à me poser des questions, à me complimenter. Et moi, je vous jure que je ne l'ai pas complimenté !"

Enfin si, mais uniquement quand c'est Greg qui le réclamait, "Après, vous connaissez Greg, il est venu vers moi pour me dire 'Est-ce que tu me trouves beau ?' Alors je lui ai dit 'oui tu es toujours beau'. Il m'a demandé aussi s'il avait grossi, mais il portait des vêtements trois fois trop grands".

Un retour du couple vraiment possible ?

Malgré tout, Mélanie l'a reconnu, là où leur relation est particulièrement tendue à la télévision dans les épisodes actuels des Marseillais, elle était nettement plus saine durant le match de boxe. "L'atmosphère s'est grave détendue [au fil de la soirée], même si je lui envoyais toujours un ou deux petits fions quand ils me regardaient en souriant ou m'envoyait un compliment car, forcément, il a fait ce qu'il a fait... (...) On est sortis à l'extérieur tous les deux (...) Il était tout mignon, il m'a demandé ce que je faisais après la soirée, hum hum."

De quoi comprendre que l'espoir d'un retour de leur couple est donc possible ? Non et non. Après avoir rappelé, "moi et lui c'est terminé", elle a tout simplement confessé qu'il était inutile de sur-analyser leur relation, "Vous croyez que je vais passer mon temps et mon énergie à faire la guerre à ce mec là ? Greg et moi quand on n'est pas en couple, honnêtement ça va, on s'entend bien. (...) On a rigolé ensemble, on s'est parlés..."

Surtout, à en croire Mélanie, leur proximité cette semaine n'aurait pas été totalement innocente de la part de Greg : "J'ai ressenti et je le connais comme si je l'avais fait, j'avais vraiment l'impression qu'il était ambigu. Et si je me suis trompée et bah désolé, mais le flaire d'une femme, c'est rare qu'on se trompe." Ambigu comment ? "C'était pour foutre les boules à quelqu'un en particulier."