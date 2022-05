Simon Castaldi infidèle à Adixia... et en couple avec Virginie ?

Adixia serait inconsolable

"Quand Nicolo a intégré l'aventure, il l'a extrêmement mal pris et a commencé à se clasher avec Simon et Virginie. Ils s'étaient fraîchement séparés et il n'en croyait pas ses yeux que Virginie puisse passer à autre chose aussi rapidement", révèle la blogueuse, avant d'ajouter : "Adixia a intégré le tournage très récemment. Elle aurait pleuré toutes les larmes de son corps en découvrant que Simon l'avait trompée avec Virginie. Apparemment personne n'aurait rien fait pour stopper cette relation, même si Laura Lempika n'approuvait pas. Simon se disait malheureux dans la relation (...) Adixia envisage même de quitter l'aventure"

Pour le moment, aucun des principaux intéressés n'a pris la parole sur les réseaux sociaux pour contredire ou confirmer l'information de Shayara.

Une nouvelle version pour le Reste du Monde

Cette nouvelle saison devrait être totalement différente de la première. Déjà, d'après Aqababe, elle ne s'appellera plus Objectif Reste du Monde, mais simplement Le Reste du Monde. Le concept d'avant, qui consistait à préparer l'équipe pour le cross, n'existerait plus et l'émission serait désormais plus inspirée des Marseillais.

La diffusion devrait arriver après celle des Apprentis aventuriers 5 et, vu les premières infos, on a hâte de voir ça !