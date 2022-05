Laurent Maistret (Les Apprentis Aventuriers 5) : un nouvel animateur très strict ? "Il ne faut pas m'énerver"

Alors que Les Apprentis Aventuriers reviendra prochainement sur W9 avec une saison 5 (date de sortie des premiers épisodes le 16 mai 2022), c'est Laurent Maistret qui sera à l'animation du jeu en lieu et place de Moundir. Et tandis que l'ex-gagnant de Koh Lanta fera face à Océane El Himer, Jessica Thivenin, Thibault Garcia ou encore Paga, Giuseppa et Adixia, il a révélé qu'il avait pris son rôle très à coeur et qu'il s'était montré ferme avec les candidats durant le tournage.