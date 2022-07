Jessica Thivenin et Thibault Garcia (Apprentis aventuriers 5) : voici ce qu'ils vont faire des 10 000€ gagnés, les fans ragent

Après plusieurs semaines de compétition, c'est le couple Jessica Thivenin et Thibault Garcia qui a remporté Les Apprentis Aventuriers 5 ce vendredi 8 juillet 2022. Et comme on a pu le découvrir à l'écran, cette victoire a fait énormément de bien aux deux amoureux qui ont passé des derniers mois particulièrement compliqués, la faute à des rumeurs de rupture et d'infidélité.

Jessica heureuse de sa victoire

Interrogée par Télé-Star au sujet de leur exploit, Jessica Thivenin n'a pas caché sa fierté, "C'est trop bien. C'est genre 'On a gagné quoi'. Toutes ces semaines, tu survis, tu te bats pour arriver à cette finale et quand tu la gagnes, forcément, t'es trop content. C'est le but en arrivant sur cette plage."

Elle l'a ensuite ajouté, l'émotion ressentie au moment de déposer le totem est unique et à la hauteur de tous les sacrifices consentis, "Tu repenses à tout ton parcours, tu te refais toutes les images de quand t'as galéré, quand t'as fait les épreuves... Que tu avais envie de pleurer, de craquer... C'est trop bien. C'est la plus belle victoire".

Les internautes en colère face à l'utilisation des 10 000€

Mais plus qu'une victoire honorifique, il s'agit également d'une victoire pécunière. Et pour cause, les deux candidats sont repartis avec un chèque de 10 000€. Une goutte d'eau quand on connait leurs salaires habituels, mais une somme qui devrait faire le bonheur de deux petits chanceux. A la question, "Qu'allez-vous faire de vos gains ?", Jessica Thivenin l'a révélé, "On l'a dit. On va la donner à nos enfants".

Une confession qui devrait faire le bonheur de Maylone et Leewane, mais qui enrage déjà une partie des internautes. Sur Twitter, nombreux sont en effet ceux à critiquer leur victoire et leur choix de garder cet argent dans la famille quand il aurait pu servir ailleurs : "Mais Jessica et Thibaut, en vrai de vrai, c'est ceux qui avaient déjà le plus d'oseille dans la vraie vie, mdrr 10 000€, c'est rien pour eux", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme, "Franchement, donner 10 000€ à Jessica & Thibault, c'est limite du ridicule... l'argent devrait aller à une association" ou encore "Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec 10 000€ en plus sur le compte ? J'espère qu'ils vont faire un virement à Christopher vu comment Jessica est choquée de lui".