Jessica Thivenin trompée par Thibault Garcia et quittée pendant sa grossesse ? Ils réagissent, "On a eu des moments de faiblesse"

Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont actuellement au casting des Apprentis aventuriers 5, mais c'est plus au sujet de leur vie privée qu'ils font beaucoup parler ces derniers temps. En effet, plusieurs blogueurs ont sorti un passage du livre de la maman de Maylone et Leewane, dans lequel elle dévoile que son mari l'aurait quittée pendant qu'ils attendaient leur deuxième enfant. Il lui aurait même demandé d'interrompre la grossesse. Des révélations qui ont choqué sur la toile.

"On a eu des moments de faiblesse comme dans tous les couples"

En voyant que le bad buzz était en train d'arriver, Jessica a pris la parole sur les réseaux sociaux. "Des bouts de mon livre sont sortis. Notamment quand je raconte comment ça a été compliqué dans ma relation avec mon mari. Sachez qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas une famille parfaite. Il n'y en a pas ! Je pense que la famille parfaite n'existe pas. Dans toutes les familles, il y a des problèmes plus ou moins. Nous, on a enduré beaucoup de choses. Pour les personnes qui ont lu mon livre, c'est vrai qu'on a eu des périodes très compliquées, avec Maylone surtout. Ça a été dur ! Même au sein d'une famille, c'est compliqué de surmonter toutes ces épreuves. Donc voilà, on a eu des moments de faiblesse comme dans tous les couples. Après, là, je vois des histoires de tromperie et tout, mais n'importe quoi ! Je ne réponds même pas parce que c'est donner de l'importance à des choses qui n'existent pas" explique celle qui a été accusée de triche dans Les Apprentis aventuriers 5.

"Je vous ai parlé en toute honnêteté ! (...) Je vous ai raconté notre histoire, certes, ça n'a pas été facile. Parfois, ça a été très compliqué, mais le principal c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien. On est sorti plus fort de tous ces problèmes d'hôpitaux, de couple et tout. (...) Je suis consciente que, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas tout beau tout rose. Parfois ça va, parfois ça ne va pas. Il y a des moments plus difficiles et c'est comme ça, c'est la vie" conclut-elle.

"J'ai reçu des menaces de mort"

Thibault a lui aussi pris la parole en commentant les propos de sa femme. Celui qui s'est récemment interrogé sur le potentiel autisme de son fils a révélé qu'il avait reçu des menaces de la part de certains internautes. "Je me fais dégommer, je reçois des menaces, c'est des malades. J'ai reçu des menaces de mort et tout..." dévoile-t-il, surpris.

A l'heure actuelle, tout va pour le mieux pour le couple star et ils sont encore en course dans l'émission d'aventure de W9, qui sera bientôt remplacée par Le Reste du Monde, romance à Ibiza, dont le casting a déjà été dévoilé.