Thibault Garcia atteint d'autisme ? Le comportement de son fils Maylone l'interroge

Thibault Garcia ne cache rien à ses abonnés

Il y a plusieurs années, Thibault Garcia - candidat des Marseillais vs Le reste du monde, a pris la décision de ne rien cacher de sa vie privée à son public. Ces derniers mois, on a ainsi vu le mari de Jessica Thivenin se confier sur ses problèmes de couple, dévoiler en temps réel l'évolution de la grossesse de sa compagne ou encore partager ses observations sur son fils Maylone.

Une ouverture qui favorise la création d'un véritable lien avec ses fans, et qui permet à Thibault Garcia de s'autoriser à aborder tous les sujets possibles, même les plus étonnants et personnels. Et ce lundi 25 octobre 2021, le pote de la jeune maman Stéphanie Durant s'est laissé aller à une nouvelle confession particulièrement inattendue.

Le mari de Jessica Thivenin pourrait être autiste

Pendant son temps libre, le jeune papa a profité de ses réseaux sociaux pour se confier sur le comportement récent de Maylone, "On a remarqué que sur toutes les photos, il est différent. Il me fait penser à moi". Différent comment ? "Tous les enfants sont alignés et assis en rond par exemple et lui il est debout à côté de la maîtresse." Une attitude qui lui rappelle la sienne et qui lui fait donc penser "qu'il va être dans sa bulle comme [lui]". Il l'a en effet assuré, "J'ai toujours été dans ma bulle. J'avais toujours besoin de m'évader, d'être seul". Or, son fils semble prendre le même chemin.

Ce constat, il n'a ensuite pu s'empêcher de le partager avec une amie. Et à cette occasion, celle-ci lui a alors fait une révélation surprenante, "Elle s'est un peu reconnue en moi. C'est-à-dire que quand elle se met dans un truc, elle se met à fond. Comme moi, si je n'ai pas accompli un truc, je ne vois que ça. Je me mets dans cet objectif et quand je l'ai atteint, j'oublie tout et je me mets dans un autre. J'ai toujours besoin de ça". Le twist ? Cette amie "a découvert à 44 ans qu'elle avait de l'autisme et elle pense que j'en ai, a-t-il confié. J'ai des symptômes qui montrent que j'ai une sorte d'autisme".

Pour l'heure, il ne s'agit bien évidement que de suspicions. Néanmoins, Thibault Garcia est bien décidé à en avoir le coeur net. Le candidat de télé-réalité l'a annoncé, il a déjà prévu de passer des tests afin de pouvoir enfin poser un diagnostique sur son comportement.