"Aucune figure ni dignité" : Kevin Guedj critiqué pour ses retrouvailles avec les Marseillais, un gros manque de respect envers Carla Moreau

Les internautes en colère

Aussi, nombreux sont les internautes aujourd'hui à déplorer sa lâcheté et son manque de valeur en le découvrant refaire ami-ami avec les mêmes personnes qui n'hésitaient pas à s'en prendre à son ex-femme et à lui quelques mois auparavant. "Le retournage de veste avec toute la clique des Marseillais ! Oui oui, ces mêmes personnes qui ont atomisé sa femme et qui l'ont même plus calculé ! Aucune figure ni dignité, choquée", peut-on lire dans ses commentaires sur Instagram, tout comme, "Quelle classe encore celui là, à peine séparé il retourne avec les autres, il a la mémoire courte.. Les autres l'avaient complètement laissé tomber. Encore une humiliation pour la mère de sa fille. Il n'en rate pas une".

Des critiques virulentes qui continuent comme ça jusqu'à n'en plus finir. "Quand on pense à tout ce que les Marseillais ont foutu dans la gu*ule de Carla pendant ces 2 dernières années, ça me fait rire, cette hypocrisie qui y règne dans votre belle et grande "famille", est également écrit, ainsi que, "Tu ne sais donc pas que tout ce qui est posté sur le net y reste à vie ? Donc ta fille plus tard verra que pendant que sa mère vivait les pires instants de sa vie, son géniteur lui s'éclatait avec des gens qui ont mis beaucoup d'ardeur à détruire sa mère pendant des années... Bravo tu as officiellement tout perdu, mais ça tu le comprendras d'ici 10 ans" ou encore "Il est trop insultant envers sa fille et sa femme".

De Carla au Karma, attention...