Maeva Ghennam VS Carla Moreau : elles se reclashent sur l'affaire de sorcellerie, la guerre est déclarée

Maeva Ghennam VS Carla Moreau : "Je suis pas Carla moi"

Depuis l'affaire de sorcellerie, dans laquelle Carla Moreau était accusée d'avoir payé une voyante pour détruire les autres candidats des Marseillais, Maeva Ghennam ne lui parle plus. Et si les clashs avaient cessé malgré les tensions, la guerre est de nouveau déclarée entre les ex BFF. Maeva a lancé une pique à Carla, ce qui a provoqué une troisième guerre mondiale sur les réseaux !

Venue à Paris avec Paga et Greg notamment, pour la promo des Marseillais au Mexique sur W9, Maeva a de nouveau taclé Carla lors d'une soirée. "J'aime trop passer des moments avec eux, parce qu'on s'éclate. Même si parfois on se dispute. Il y a eu quelques disputes ce soir" a-t-elle d'abord indiqué à propos de Paga et Greg. Jusque là, rien à signaler sur l'influenceuse qui s'est mariée à Kevin Guedj récemment, le papa de sa fille Ruby.