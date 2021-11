Maeva Ghennam répond à Carla Moreau : "J'en ai tellement souffert", "je vais voir une psy"

Carla Moreau en froid avec Maeva Ghennam : "On n'a pas de relation", Kevin Guedj confirme qu'il "y a eu une cassure"

Dans l'affaire de sorcellerie, Carla avait été accusée d'avoir payée une voyante pour détruire la carrière de sa BFF Maeva (et des autres candidat(e)s des Marseillais). Alors que Carla et Kevin avaient démenti et dévoilé des preuves, Maeva Ghennam avait ensuite validé la version de Carla Moreau et s'était excusée d'avoir cru à cette histoire... avant de faire marche arrière et de clasher sa meilleure amie. Et depuis, Carla Moreau (bientôt Guedj) et son chéri Kevin Guedj ne parlent plus à Maeva Ghennam mais aussi à bien d'autres Marseillais.

Le couple, qui a quitté Les Marseillais après Les Marseillais à Dubaï sur W9 et a lancé sa propre émission La Mif sur C8, s'est confié à Télé Loisirs. Les parents de Ruby ont parlé de leur nouveau programme mais aussi de leur dispute avec Maeva : "Pour l'instant, on n'a pas de relation. Pour ma part, je ne suis pas du tout en guerre avec elle. On a pris deux tournants, deux chemins différents. On se suit encore sur les réseaux sociaux. Mais on ne se parle pas".

Kevin a précisé : "Après, elles habitent loin. Il y a eu une cassure et tant qu'elles n'ont pas de discussion, c'est compliqué. En habitant l'une à Dubaï, l'autre à Aix-en-Provence, c'est plus compliqué...". "Il y a des gens avec qui on parle. Après, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui habitent à l'autre bout de la terre" a-t-il ajouté, "Nous, à Marseille, quand on faisait le tournage des Marseillais, il y a des gens que l'on voyait plus ou moins. Mais on se voyait plus dans les tournages, clairement. Paga habite près de chez nous donc on le voit beaucoup plus. C'est notre ami. On a une relation fusionnelle, différente. Mais après, c'est vrai qu'on ne voit plus grand monde".

Maeva Ghennam répond : "J'en ai tellement pleuré, tellement souffert", "je vais voir un psy pour ça"

Suite aux propos de Carla et Kevin, qui ont confirmé qu'ils ne parlaient plus à Maeva, cette dernière a réagi. Dans sa story Insta, l'influenceuse a expliqué : "Carla a été et est toujours la personne que j'ai le plus aimée dans la télé. Tout ce qu'il s'est passé m'a brisé le coeur, m'a brisé ma vie... J'en ai tellement pleuré, tellement souffert... Tellement que je vais voir un psy pour ça". Leur clash a donc fait énormément de peine à Carla mais aussi à Maeva. Reste à savoir si leur amitié peut éventuellement renaître si elles finissent par se reparler pour mettre les choses au clair.