"Quand tu décides de quitter quelqu'un, tu le laisses vivre sa vie" : Kévin Guedj recadre Carla Moreau en mode passif-agressif

Récemment, Kévin Guedj et Cynthia ont été grillés ensemble dans le même hôtel. Ils ont nié être en couple, mais Carla Moreau a assuré le contraire et les a atomisés en story. "Ils vont vous raconter certainement beaucoup de mensonges mais sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant. Ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. (...) Il n'a rien trouvé d'autre que de l'emmener à l'hôtel que je lui avais offert, il ne s'est pas cassé la tête, il a été à un endroit qu'il connaissait. Classe jusqu'au bout...", a déclaré la maman de Ruby.

"Carla a décidé elle-même de me quitter"

Ce jeudi 17 novembre 2022, le principal intéressé a pris la parole pour répondre à son ex. "Je vais revenir un peu sur ce qui se dit, même si vous savez que je ne suis pas dans les polémiques. Cynthia et moi on n'est pas ensemble (...) Carla a décidé elle-même de me quitter. Quand tu décides de quitter quelqu'un, ça veut dire que tu ne veux pas garder cette personne auprès de toi, donc tu le laisses vivre sa vie. Le jour où j'aurais décidé de refaire ma vie, rencontré quelqu'un ou quoi, je vous le dirai ! Je n'ai rien à cacher là-dessus parce qu'on n'est plus ensemble", explique-t-il.

"On est en train d'entamer une procédure de divorce"

"Avec Carla, on est en train d'entamer une procédure de divorce. Je pense que c'est la meilleure chose pour nous deux. (...) elle a pris un avocat, moi aussi. Elle n'arrête pas de crier sur tous les toits qu'elle aurait dû quitter cette relation il y a sept ans, mais moi, ça fait maintenant deux ans que je vis des moments compliqués. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle ne doit vraiment pas être bien pour faire ce genre de vidéos. Donc s'il vous plaît, donnez-lui du soutien, continuez à la soutenir, je sais qu'elle en a besoin, c'est ce qui l'a fait avancer dans sa vie", continue celui qui a été accusé d'avoir couché avec Belle sur le tournage de La Bataille des Clans.

"Ma seule priorité est notre fille"

"Encore une fois, je trouve ça vraiment nul avec tout ce qu'on a vécu de parler sur les réseaux sociaux, nous sommes parents d'une petite fille exceptionnelle et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Ma seule priorité est notre fille qui ne ne mérite pas de voir ses parents se déchirer bêtement sur les réseaux sociaux", conclut-il.