Les Apprentis Aventuriers 6 : des nouveaux noms du casting fuitent, 3 nouveaux binômes dévoilés

Shayara TV a révélé que Maxime et Valeria, qui se sont fait connaître dans The Circle France, la version frenchy de The Circle Game sur Netflix, seraient au casting. Le couple marié qui a aussi participé à La Bataille des Couples 3 devrait être en binôme.

Aqababe a aussi dévoilé deux autres binômes : Amélie Neten et son ami Romain, mais aussi Charlotte Mint et son frère Stefan. Les candidates qui étaient dans Les Cinquante, la première pour son grand retour dans la télé-réalité, et la deuxième dans la team de Jessy, devraient donc aussi se retrouver sur l'île déserte.

Vivian Grimigni et Julien Bert ne seraient finalement pas au casting des Apprentis Aventuriers 6

Aqababe avait déjà sorti des candidats qui devraient être au casting des Apprentis Aventuriers 6 : Jessy Errero et Fanny Salvat, Victoria Mehault et Nicolo, Alan (du RDM, le BFF de Nikola Lozina) et Nicolas (des Motivés dans Le Cross). Et le blogueur Navid Cherche avait évoqué Nikola Lozina et Laura Lempika, Vivian Grimigni et Mélanie Orl, Mélanie Dedigama et Julien Bert.

Mais Aqababe a démenti les noms de Vivian et Julien Bert : "Vivian ne participera pas aux Apprentis", et Julien Bert "non il le fait pas".