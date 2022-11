"Nous travaillons sur d'autres grandes nouveautés" : pas de nouvelle saison pour Les Marseillais, bientôt la fin du programme ?

Le 5 septembre 2022, W9 a surpris tout le monde en lançant Les Cinquante, sa toute nouvelle télé-réalité au casting de folie. 50 candidats étaient réunis dans un château et ont tout donné pour faire gagner de l'argent à un de leurs followers. Après plusieurs semaines d'aventure, c'est finalement Julien Bert qui a été sacré grand gagnant du jeu. Dans une interview accordée à Puremédias, Jérôme Fouqueray, le directeur général de W9, a salué le succès de sa nouvelle émission.

Bientôt la fin pour Les Marseillais ?

"C'est une très belle émission, créée, développée et fabriquée en France avec les équipes de Banijay. Il faut s'en réjouir. On se plaint souvent qu'il n'y a pas assez de nouveautés à la télévision. Or, Les Cinquante est une vraie création originale, dans l'air du temps et en contact avec les aspirations des jeunes. Le fait que ce nouveau format soit un succès avec des audiences linéaires solides et un carton sur le digital constitue un grand motif de satisfaction. Des records ont été battus sur notre plateforme 6Play et Salto a semblé très satisfait du programme. L'empreinte sur les réseaux sociaux est également historique. Oui, on réfléchit à une nouvelle saison", a-t-il déclaré.

"Nous travaillons sur d'autres grandes nouveautés"

Juste après la grande finale de cette nouvelle télé-réalité, la chaîne a enchaîné avec le lancement de la nouvelle version des Marseillais vs Le Reste du Monde, intitulée Le Cross. Ce changement de nom est dû à une énorme nouveauté. En effet, une troisième équipe, Les Motivés, a intégré la compétition. Elle est dirigée par Christopher et composée de nouveaux ch'tis dont nous vous avons partagé les comptes Instagram.

Si on pouvait penser que l'émission Les Marseillais ferait son retour dans la foulée, c'est finalement le tournage des Apprentis aventuriers 6, dont une partie du casting a fuité, qui va bientôt débuter. "Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du Cross mais une nouvelle édition des Apprentis aventuriers, toujours présentée par Laurent Maistret. Le tournage démarre ce lundi aux Philippines. Pour la suite, nous travaillons sur d'autres grandes nouveautés, avec Banijay, Studios 89 et d'autres producteurs", a expliqué Jérôme Fouqueray.

"On se donne la liberté de laisser reposer l'émission"

Que les fans des fratés se rassurent, leur émission préférée ne devrait pas s'arrêter définitivement, mais seulement avoir droit à une petite pause. "Les Marseillais ne s'arrête pas. Il s'agit d'une marque très forte et d'un actif formidable de W9, qui participe à son succès depuis dix ans ! Comme pour Les Princes de l'amour (Studio89), on se donne la liberté de laisser reposer l'émission, pour peut-être revenir plus tard, encore plus fort", précise le directeur général de W9.

On a hâte de découvrir ce que W9 nous réserve pour les mois à venir !