Tremblement de terre dans Le Cross : un pilier éliminé, tous les candidats sous le choc total ! (spoiler)

Après le succès retentissant des Cinquante, sa télé-réalité au casting de folie, W9 a lancé Le Cross. Dans cette nouvelle version des Marseillais vs Le Reste du Monde, une troisième équipe a fait son apparition : Les Motivés. Cette team, emmenée par son chef Christopher, est composée de candidats anonymes venus du Nord de la France ou de Belgique. Du côté des fratés et du RDM, pas de surprise, Julien Tanti et Nikola Lozina restent les chefs emblématiques.

Incontestés depuis plusieurs années, les deux papa se sont rapidement rendu compte que la situation avait changé. Dans la bande-annonce que nous vous avons décryptée, on pouvait déjà se rendre compte qu'ils seraient en difficulté. Dès le début de l'aventure, Nicolo n'a jamais caché qu'il comptait bien prendre la place de chef du mari de Laura Lempika.

Le roi est mort, vive le roi !

Et bien le chéri de Victoria Méhault a réussi son pari ! Il a convaincu Kayla et Clarysse de voter contre Niko et celui-ci va être éjecté de son trône dans l'épisode diffusé ce mardi 6 décembre 2022 et déjà dispo sur Salto. Un coup de maître qui lui a valu les foudres de son ancien chef et de Julien Tanti, qui l'avait déjà dans le pif depuis qu'il s'était moqué de la cuisine de Manon Marsault.

Lorsque la sentence tombe, le ciel s'écroule sur la tête de Nikola Lozina, mais aussi de Maeva Ghennam qui n'arrête pas de crier de surprise. "Je quitte cette aventure, le chef de famille est destitué, Je ne comprends pas ce qui vient de se passer", explique-t-il, choqué. "Non j'y crois pas ! Je suis choquée !", hallucine Maeva.

"Je suis vraiment le stratège de l'année !"

"Coup de maître ! Je suis vraiment le stratège de l'année ! Je suis le plus fort, je donne une leçon à tout le monde. Rien n'est acquis dans la vie, si t'es chef aujourd'hui c'est pas sûr que tu le restes à vie. Je jubile ! J'adore voir des gens comme ça, décomposés à mes pieds", se réjouit Nicolo, de son côté.

"Bien joué. Le lion est mort ce soir. Jamais personne ne m'a touché en 7-8 ans. Je pense même que je n'ai jamais eu mon prénom sur un bulletin. J'ai peut-être été un mauvais chef, mais moi, cette famille là du Reste du Monde, je n'en veux pas. Ce ne sont pas mes amis. On ne sera jamais une vraie famille", regrette le papa de Zlatan.

"Il est devenu ma cible numéro une"

En voyant son ami déboussolé comme ça, Julien Tanti compte bien se venger. "Là, franchement, ça me fait trop de peine, ça me bouleverse. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Nicolo, en touchant Nikola, il me touche moi directement. Il est devenu ma cible numéro une. Je vais tout faire pour le faire sauter", celui qui a donné son avis sur la fin des Marseillais.

Face aux attaques des Marseillais, Nicolo monte sur la table et jubile "C'est moi le nouveau chef", ce qui fait vriller Nikola, à deux doigts d'en venir aux mains, si on ne l'avait pas retenu... Un départ qui restera gravé dans les mémoires.