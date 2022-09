"Dégueulasse", "Tu fais ça en Italie, on te met en prison" : les pâtes crues de Manon Marsault rendent Nicolo hystérique

Ce lundi 5 septembre 2022, W9 lance Les Cinquante, sa toute nouvelle émission de télé-réalité. Au sein de l'énorme casting du programme, on retrouve Nicolo et sa répartie légendaire. Le candidat revient plus motivé que jamais après son aventure dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza, qu'il préférerait oublier. En effet, en débarquant dans l'émission, il a appris que son ex Virginie avait eu une relation avec son ami, Simon Castaldi. Très affecté, il avait même pris la décision de partir avant la fin.

"C'est dégueulasse !"

Visiblement, Nicolo va beaucoup mieux aujourd'hui ! Il a retrouvé son humour légendaire et a clashé gentiment Manon Marsault dans une vidéo postée sur TikTok et sur Instagram. Sur les images, il se moque de la femme de Julien Tanti et de sa recette de pâtes qui a fait le buzz sur les réseaux il y a quelques semaines. Dans son plat, celle que Booba a affiché sur Twitter explique mettre : des saucisses, du jambon et du fromage. Si certains des aliments choque l'Italien, c'est surtout le mode de cuisson qu'il ne peut pas supporter ! En effet, Manon fait cuire les pâtes et tous les ingrédients en même temps.

"C'est dégueulasse !" s'écrit celui qui serait en couple avec Vicoria Méhault, avant d'ajouter : "En plus elle le dit comme si elle était cheffe ! Elle dit ça comme si c'était une recette de ouf". "C'est quoi ça ? Sacrilège ! Tu fais ça en Italie, on te met en prison sans procès". "Même le gosse, il est dégouté", conclut-il en voyant Tiago prendre une bouchée.