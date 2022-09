"On gagne des followers à faire nos émissions de merde"... Booba balance un audio de Manon Marsault qui fait mal

Depuis plusieurs mois, Booba est en guerre contre les influenceurs, qu'il appelle les "influvoleurs" et visiblement, le Duc de Boulogne n'est pas près de se calmer ! Ce jeudi 1er septembre, il a fait fuiter sur Twitter un audio que Manon Marsault a, semble-t-il, envoyé à un collaborateur. Après avoir reçu beaucoup de critiques en se montrant totalement déconnectée par rapport à l'argent, l'audio balancé par Booba ne risque pas d'arranger les choses pour Manon Marsault. En effet, on peut dire que les déclarations de la femme de Julien Tanti sont surprenantes !

"Nos émissions de merde"

"Non, je ne suis pas d'accord, tu ne nous as pas fait gagner 5 millions Yohann ! Avant toi, on gagnait déjà ce qu'on gagnait, on comptait doubler. Effectivement, tu nous as fait plus que tripler, tu nous as même fait quadrupler pour certains. Effectivement, il y a une grosse somme qui est en rapport avec toi, mais pas la totalité", déclare-t-elle.

Bon pour le moment, ça parle business, rien de bien choquant, même si la somme annoncée est complètement folle, mais la suite est assez surprenante : "Faut arrêter d'abuser ! On travaille comme des chiens à faire 4 pubs par jour. On prend des followers à faire nos émissions de merde donc, au bout d'un moment, non, tu ne nous as pas fait gagner 5 millions". Pas sûr que la prod des Marseillais kiffe cette décla...