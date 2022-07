Manon Marsault complètement déconnectée sur les prix : "on dirait qu'elle est née riche", cette séquence de C'est la famille qui fait halluciner

Selon elle, le prix d'un appartement en France serait de 300 000 euros mais pas une maison. Un moment qui a bien fait rire les stars des Marseillais, surtout Jessica et Thibault qui se sont moqués d'elle. Si jamais Manon passe par là, petites statistiques : en France, le prix moyen du m² pour une maison est de 2050 euros mais il peut évidemment grimper très haut dans les grandes villes. Tout dépend évidemment du département et de la ville. Par exemple à Paris, le prix moyen du m² est de plus de 10 000 euros contre 2140 euros à Reims. Voilà pour la petite leçon !

En attendant, de nombreux internautes ont réagi à cette séquence. "Elle vit dans un autre monde", "Elle a oublié d'où elle vient tout simplement, on dirait qu'elle est née riche alors que pas du tout" ou bien "On vit pas dans le même monde" peut-on lire en commentaires. Au moins, on peut compter sur elle pour se marrer !