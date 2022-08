Manon Marsault sosie de Jessica Thivenin ? Cette photo de Julien Tanti choque les internautes

Une crise oubliée

Au mois de juillet 2022, Julien et Manon ont beaucoup inquiété leurs fans. Le couple a connu une grosse dispute et tout le monde a cru à un divorce. Julien s'est même mis à suivre de nombreuses filles sur les réseaux pour se venger de sa chérie. Parmi elle, il y avait son ex, Parisa, qui affirme n'être qu'une victime collatérale de l'histoire. Heureusement, l'amour a été plus fort que tout. Les parents de Tiago et Angelina se sont pardonnés et ont désormais l'air plus heureux que jamais !