Julien Tanti et Manon Marsault : l'heure du divorce ? Elle serait partie avec les enfants après une énorme dispute !

Clap de fin pour Julien Tanti et Manon Marsault ? C'est la folle rumeur qui agite le web depuis ce vendredi 15 juillet 2022. En effet, le couple vivrait très mal la diffusion des épisode de C'est la famille, sur 6play, dans lesquels on voit que la jeune femme a totalement perdu la notion de l'argent. Une violente dispute aurait éclaté entre eux le soir du 14 juillet. Le Marseillais, qui va bientôt participer à un projet fou, aurait de plus en plus de mal à voir sa femme décider de tout.

Des épisodes qui passent mal

Le compte Instagram @tmzfrofficiel a expliqué tout ce qu'il se serait passé pour le couple, qui a récemment connu une grosse frayeur : "Tout allait bien jusqu'à ce que Julien visionne les épisodes. Les images diffusées ne lui plaisaient pas. Il avait l'impression que Manon cherchait à prendre le dessus sur lui, comme si c'était elle la décisionnaire qui menait la famille. Manon gère tout depuis des années et hier Julien a tilté. Au début ils ont commencé à discuter calmement, mais après ça montait dans les tours et ça a explosé"

"Il y a eu une grosse dispute et beaucoup de reproches ont été faits. Manon a lâché à Julien que c'est elle qui gérait tout et que si sa vie était aussi bien organisée et en place aujourd'hui, c'était grâce à elle. Elle lui a lâché qu'il ne savait pas parler un mot d'anglais et que c'est elle qui gérait tout à Dubaï (...) Elle clamait que c'était elle qui l'a remis dans le droit chemin et qu'elle l'a changé en bien. Elle a dit aussi qu'il lui devait la vie qu'il a aujourd'hui" peut-on lire en story.

Manon Marsault quitte la maison avec les enfants

"Du coup Julien a vrillé et lui a dit que c'est elle qui lui devait tout. Et que si elle en était là, c'est juste parce qu'elle est en couple avec Julien Tanti, padre des marseillais. Il lui a dit que c'est grâce à lui qu'elle a ressorti la tête de l'eau et que s'il ne s'était pas mis en couple avec elle, elle serait toujours en train de twerker à Miami avec Wiz Khakifa (fort la punchline) Il y a eu des propos virulents. Les deux s'attaquaient sur leurs passés respectifs", ajoute le compte Instagram.

Après la violente dispute, Manon aurait quitté la maison avec ses enfants. "Ils se sont embrouillés fortement et Manon a pris ses affaires et s'est barrée. On ne sait pas où elle est exactement. Je crois que les enfants sont avec elle. Julien, quand il a vu qu'elle n'était plus là, il s'est mis à provoquer sur les réseaux en postant des tweets et en suivant ses exs pour attirer son attention" explique @tmzfrofficiel.

Le come-back du Jaguar ?