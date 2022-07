Manon Tanti et Laura Lempika en guerre : Julien Tanti à l'origine du clash ? La bombe est lâchée

Dans la bande-annonce du Reste du Monde, romance à Ibiza, que nous vous avons décrypté, on voit que Manon Tanti et Laura Lempika vont enfin pouvoir s'expliquer. En effet, depuis plusieurs mois la femme de Julien Tanti et celle de Nikola Lozina sont en guerre. "La confrontation de l'année arrive. Julien Tanti et Manon vont bientôt intégrer le tournage du RDM. Ils vont avoir une énorme confrontation avec Laura et Niko. Je rappelle que Laura pense que Manon l'a clashée sur son faux compte Twitter. Depuis, il y a un énorme froid entre les 2 et elles ne se parlent plus du tout (et se sont unfollow). Laura veut d'après mes sources terminer Manon et l'afficher devant la France entière" a révélé Shayara TV, il y a quelques jours.

Le roi des problèmes a encore frappé !

Si on n'a jamais vraiment su la vraie raison de l'embrouille entre la maman de Tiago et Angelina et celle de Zlatan, la blogueuse pense la connaître. Selon elle, d'après une source proche du couple Tanti, qui a récemment connu une grosse frayeur, ce serait Julien qui serait à l'origine de tous les problèmes ! Il aurait en effet avoué à plusieurs candidats de télé-réalité que Manon critiquait son amie Laura dans son dos. C'est en apprenant ça que la future mariée aurait décidé de couper les ponts avec con ancienne BFF.

Toujours d'après cette source, Julien, qui participera bientôt à un énorme projet, n'aurait jamais dit à sa femme que tous les problèmes venaient de lui. Manon aurait tout fait pour se réconcilier avec Laura sur le tournage du RDM et aurait pété un câble en apprenant que tout ça était de la faute de son mari. Dans la bande-annonce, on la voit même lui jeter une bouteille d'eau au visage en lui disant qu'elle ne veut plus jamais le voir. Des mots visiblement prononcés à cause de l'énervement, puisqu'ils sont toujours ensemble actuellement.

D'après la blogueuse, aujourd'hui, les deux anciennes amies ne se détestent plus, mais elles auraient pris la décision de s'ignorer.