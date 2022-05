Nikola Lozina et Laura Lempika : un mariage secret sur le tournage du RDM... mais gâché par Julien et Manon ? Des infos fuitent

En mars 2022, Nikola Lozina et Laura Lempika avaient annoncé leur fiançailles dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube LaulauBabyShow. "On va se marier cet été" avaient-ils fièrement annoncé à propos du mariage, qui sera donc bel et bien célébré cet été 2022. Et le couple avait précisé : "On est déjà mariés, mais uniquement sur le papier, c'était important pour nous que mon fils ait le même nom que moi. Il pleuvait des cordes ce jour-là, on était 4, nous 2 et nos 2 témoins". Pour rappel, Laura était tombée enceinte de Niko pendant la pandémie de Covid-19 et préférait ne pas se marier pendant sa grossesse.

Laura et Nikola Lozina VS Manon et Julien Tanti : "La confrontation de l'année arrive"

Shayara TV a aussi dévoilé l'arrivée de Julien Tanti et Manon Marsault Tanti sur le tournage du RDM : "Julien et Manon font des allers-retours sur le tournage du RDM à leur hôtel. Ils ont intégré depuis déjà quelques jours. Manon fait actuellement ses interviews dans la villa et Julien les a finies. Ils rentreront bientôt chez eux normalement".

Pour rappel, Nikola et Julien qui étaient amis se sont disputés. "La confrontation de l'année arrive" a expliqué le blogueur, en indiquant que Julien Tanti et Manon Marsault Tanti "vont avoir une énorme confrontation avec Laura et Niko. Je rappelle que Laura pense que Manon l'a clashée sur son faux compte Twitter. Depuis, il y a un énorme froid entre les 2 et elles ne se parlent plus du tout (et se sont unfollow). Laura veut d'après mes sources terminer Manon et l'afficher devant la France entière".