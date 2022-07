Julien Tanti et Manon Marsault séparés à cause de Parisa ? Elle réagit : "C'est Julien qui a eu un crush pour moi"

On a bien cru à la fin du couple emblématique des Marseillais, Manon Marsault et Julien Tanti. Les parents de Tiago et Angelina ont eu une énorme dispute dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022. Julien a ensuite envoyé de nombreuses piques à sa femme sur les réseaux et s'est mis à suivre plusieurs filles sur Instagram, dont Parisa. Les fans ont donc tout de suite imaginé un rapprochement entre les deux exs et ont même remarqué la présence de l'ancienne bookeuse des Marseillais en Thaïlande à Marseille.

Sur Instagram, Parisa a tenu à mettre fin aux rumeurs et a déclaré que sa présence était seulement due à la promotion de sa marque de vêtements. "Mais c'est quelle connerie ça ?! Donc je vais à Marseille pour mon business et je vois ça... La connerie du siècle celle-là" s'est agacée la femme d'affaire.

"Julien m'a vraiment follow"

Alors que Julien et Manon se sont réconciliés, Parisa est de nouveau revenue sur cette affaire dans une interview accordée à Gossip Room. "Je me suis réveillée un matin et je n'ai rien compris du tout. J'ouvre Instagram et je vois que j'ai plein de follow, plein d'articles, plein de messages, mes amis qui me demandent 'tu sors avec Julien'", raconte l'ex bookeuse en expliquant qu'elle est tombée des nues.

"Julien m'a vraiment follow. Donc je vais sur sa page et je me suis rendu compte que je faisais partie d'une histoire à mon insu, parce que je ne savais pas qu'ils étaient en dispute tous les deux et qu'apparemment j'en étais la cause", continue Parisa, avant d'ajouter : "Julien et Manon se sont disputés sur la croisette à Cannes et à ce moment là j'y étais également pour le défilé de ma marque. Les gens ont fait le lien. Pour eux, il a sûrement dû voir Parisa et ils se sont clashés à cause de ça".

"Je pense qu'il a fait ça pour rendre jalouse Manon"

"Pour rétablir la vérité, Julien ne m'a jamais envoyé de message. Il m'a juste follow. Il a follow d'autres filles juste avant et moi après. Donc je pense qu'il a fait ça pour rendre jalouse Manon et peut-être aussi pour faire du buzz" précise-t-elle.

Enfin, Parisa a mis les choses au clair concernant son ancienne relation avec Julien Tanti. "On va rétablir le truc, je n'ai pas eu un crush sur Julien, c'est Julien qui a eu un crush pour moi et qui a demandé à la production d'avoir un rendez-vous avec moi (...) On s'est embrassés parce que j'ai perdu au pari. Si je perdais au billard, je devais lui faire un smack. Le smack il a duré 2 secondes (...) On s'est revu quelques mois après en booking et on a flirté ensemble à une soirée. Rien de plus", conclut-elle.