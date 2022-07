Julien Tanti et Manon Marsault en crise ? Accusée d'en être la cause, une ex de Julien sort du silence

Après leur grosse dispute qui a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, Julien Tanti et Manon Marsault se sont réconciliés. Mais le couple continue de faire parler de lui ! En effet, après leur embrouille, le roi des problème a envoyé de nombreuses piques à sa femme sur les réseaux. Il s'est même mis à suivre de nombreuses filles sur Instagram. Parmi elles, les internautes ont remarqué la présence de son ex, Parisa. L'ancienne bookeuse des Marseillais en Thaïlande était d'ailleurs présente à Cannes en même temps que les parents de Tiago et Angelina, le jour de leur dispute.

Parisa a follow-back Julien et a même dévoilé être à Marseille les jours qui ont suivi. Pour les fans, pas de doute, elle est venue pour voir son ex ! Sauf que pas du tout... Elle était là pour faire la promotion de sa marque de vêtement Risa Stones.

"La connerie du siècle celle là"

"Nan mais la presse, c'est vraiment que des conneries. Quand je vous dis que c'est de la manipulation, on peut vous faire croire n'importe quoi. Moi, je suis en tournée tranquille pour ma marque Risa Stones et on m'invente des vies" écrit-elle, avant de partager des captures d'écran d'articles insinuant qu'elle serait une des causes de l'embrouille du couple star, qui a affirmé qu'il n'y avait pas eu de violence lors de leur dispute.