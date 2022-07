Julien Tanti vs Manon Marsault : leur fille Angelina blessée pendant la dispute ? La maman veut porter plainte

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, Manon Marsault et Julien Tanti ont eu une grosse dispute. On a même cru au divorce, puisque le roi des problèmes s'était mis à suivre des filles sur Insta, dont son ex Parisa. Manon, elle, était restée silencieuse pendant plusieurs jours avant de prendre la parole en début de semaine.

Un clash qui avait surpris le public et qui a rapidement motivé certains blogueurs à se mêler de leur histoire. Aussi, plusieurs comptes Instagram n'ont pas hésité à lancer des rumeurs sur le couple et à affirmer qu'il y avait eu de la violence pendant leur embrouille et que leur fille, Angelina, avait été blessée. En cause ? Depuis plusieurs jours, la petite apparait avec une marque près de l'oeil.

"Nous ne serons jamais violents avec nos enfants"

Des accusations lourdes à l'encontre des parents, qui ne sont logiquement pas passées inaperçues. Celle qui a eu une grosse frayeur sur un bateau a au contraire tenu à prendre la parole pour démentir ces informations. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, elle montre que sa fille est en réalité victime de piqures de moustiques. "Je viens de vous montrer, ma fille se fait complètement dévorer par les moustiques. Elle tient ça de moi (...) Donc j'aimerais que les articles, les gens qui veulent absolument avoir des clics et les blogueurs qui ont inventé que l'embrouille entre Julien moi, c'est parce qu'il y a eu de la violence et que ma fille a des marques... Là, il faut arrêter de péter les plombs, s'est-elle emportée. Ce sont des choses qui peuvent être très graves. Nous ne serons jamais violents avec nos enfants. Je veux bien reconnaître que c'est de notre faute, parce que Julien a étalé notre vie en public et qu'il a fait n'importe quoi, mais de là à aller inventer qu'il y a eu de la violence, et encore plus sur les enfants... pas du tout quoi. Je trouve ça écoeurant."

"Lorsqu'on s'est embrouillés avec mon mari, nous n'étions pas à la maison. Nous étions à Cannes pour le 14 juillet. Les enfants n'étaient même pas là. Donc ma fille, je le répète, s'est tout simplement faite piquer par les moustiques. Ce sont des traces de piqûres de moustiques !", a par la suite insisté celle qui se serait réconciliée avec son mari.