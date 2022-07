Julien Tanti et Manon Marsault déjà réconciliés après leur terrible dispute ? Les internautes crient au fake et au buzz

Julien Tanti et Manon Marsault étaient au bord du divorce. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, une grosse dispute a éclaté entre eux. Le roi des problèmes avait provoqué sa femme à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et s'était même mis à suivre plein de filles sur Instagram, dont son ex Parisa.

Manon, elle, était restée silencieuse plusieurs jours, avant de prendre la parole ce lundi 18 juillet. La maman de Tiago et Angelina avait alors déclaré que son mari avait "clairement fait de la m*rde" et que leur couple avait besoin de temps et d'une bonne discussion pour qu'il y ait un espoir d'arranger les choses.

L'heure de la réconciliation

Visiblement, cette discussion aurait déjà eu lieu et Julien et Manon se seraient finalement réconciliés. En effet, celui qui va bientôt participer à un projet fou vient de poster deux photos de lui, en compagnie de sa femme et de ses enfants sur Instagram, avant d'écrire en légende : "Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé ❤️🍀". Tout est bien qui finit bien ? Peut-être pas.

Les internautes crient au fake !

Selon le compte Instagram @cousine.mg, qui fait trembler le petit monde de la télé-réalité depuis plusieurs semaines, cette réconciliation serait en réalité totalement fausse et aurait été orchestrée par leur agent qui serait derrière tout ça. "Il leur a dit 'faites comme si tout allait bien pour votre image et les placements'. Bref, en tout cas, non ils ne se sont pas réconciliés, pas du tout. Ils doivent juste honorer et respecter les marques" écrit la blogueuse en story.