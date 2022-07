Manon Marsault et Julien Tanti séparés ? "Julien a clairement fait de la m*rde", elle sort enfin du silence

Le couple de Julien Tanti et Manon Marsault traverse une période très difficile. Ce vendredi 15 juillet 2022, on apprenait que les deux stars des Marseillais avaient eu une grosse dispute dans la soirée du 14 au 15 juillet. Selon les rumeurs, leur embrouille est partie des épisodes de C'est la famille, actuellement en diffusion sur 6play, dans lesquels Manon apparaît très directive et complètement déconnectée au niveau de l'argent. Julien n'aurait pas du tout apprécié les images, une grosse dispute aurait éclaté et la candidate aurait quitté le domicile conjugal avec ses enfants. Restée silencieuse pendant plusieurs jours, la maman de Tiago et Angelina est enfin sortie du silence ce lundi 18 juillet.

"Julien a clairement fait de la merde"

"Je n'ai pas envie de me justifier, mais je vous dois des explications étant donné que Julien a clairement fait de la merde. (...) Nos embrouilles de couple devraient rester un maximum privées. Il devrait réfléchir avant de faire ce genre de choses, avant de regretter et de nous mettre tous dans l'embarras", commence celle qui a connu une grosse frayeur sur un bateau, tout en revenant sur le fait que Julien se soit mis à suivre plusieurs filles sur Insta et notamment son ex, Parisa : "Je suis totalement perdue et j'ai moi-même 0 réponse. Je pense qu'il a fait ça pour m'embêter alors qu'il n'y avait pas de raison, car j'étais déjà très en colère de base".

Manon a ensuite tenu à démentir les rumeurs qui disaient qu'elle était partie avec ses enfants sans dire à son mari où elle allait : "Je n'ai pas pris mes enfants sans dire à Julien où j'allais. Je suis partie chez mes beaux-parents avec les enfants. Julien était au courant qu'il pouvait passer quand il le voulait pour les voir. Les enfants ont appelé leur papa tous les jours. Il n'y a pas eu de disparition, je ne jouerai jamais à ça car les enfants n'ont rien à faire avec les embrouilles de couples"

"Il va falloir prendre des décisions"

Selon elle, la dispute n'a rien à voir avec les épisodes de C'est la famille. "On s'est embrouillés le 14 juillet au soir. Je garderai les raisons qui sont en plus complètement débiles pour moi, pour nous. C'est juste une embrouille de soirée de base", explique-t-elle, avant de reconnaître : "Quand j'ai vu les épisodes j'ai été choquée. Je ne me reconnais pas mais je sais au fond de moi pourquoi. J'étais dans une mauvaise période, un peu un burn out de stress. Je vous rassure, je ne peux pas me blairer du tout dans ces épisodes, je suis stressée, dans le contrôle... J'avais beaucoup de pressions, de choses à faire seule. Ca m'a rendue aussi aigrie."