Simon Castladi (Le Reste du Monde) trompe Adixia et rejoint Virginie en pleine nuit : Nikola Lozina et Laura Lempika choqués

L'info avait déjà fuité sur les réseaux, les images commencent à être diffusées. Sur le tournage du Reste du Monde, romance a Ibiza, Simon Castaldi a trompé Adixia avec Virginie. Une info qui avait surpris beaucoup de monde quand elle a fuité. Depuis que la télé-réalité est diffusée, on voit que le fils de Benjamin Castaldi et l'ex de Nicolo se rapprochent beaucoup. Dans l'épisode de ce mardi 26 juillet ils se sont même fait un petit bisou à l'occasion d'un jeu organisé par leurs camarades. Des images qui ont révolté Mélanie Orl, qui a clashé ceux qui les encouragent à passer le pas.

"T'es ignoble comme mec"

Ce mercredi 27 juillet 2022, alors qu'ils étaient partis passer une nuit en camping sauvage, Laura Lempika et Nikola Lozina ont fait leur retour dans la villa et ont appris une bombe : Simon a rejoint Virginie dans son lit dans la nuit ! Alors qu'ils sont en plein débrief de ce qui s'est passé la veille, Giuseppa, l'ex de Simon, balance : "Simon, il a smacké deux fois Vivi hier, et pas un petit smack !".

Une info qui exaspère Laura Lempika : "Tu trouves ça normal, toi ?" demande-t-elle à l'ancien Prince de l'amour qui lui répond : "Non, je n'étais pas bien après", avant d'être repris par son ex, qui balance la bombe : "ça ne l'a pas empêché de venir dans le lit de Vivi". "Il a atterri dans le lit de Vivi après ?! Mais t'es ignoble comme mec ! T'es ignoble !" s'écrit Niko, choqué par ce qu'il vient d'entendre.

"Je les trouve tellement irrespectueux"

"Je sers les fesses (...) C'est vrai que j'ai rejoint Vivi dans la nuit. C'est l'attirance qu'on a, c'est plus fort que moi. Maintenant, Laura le sait et son visage me fait peur" déclare le fautif... Et il a raison d'avoir peur ! La maman de Zlatan semble particulièrement énervée. "Je ne vais pas continuer 500 ans à essayer de lui faire entrer un truc dans son cerveau" s'agace-t-elle.

"Je me rends compte du degré de respect du mec envers sa meuf. Je me rends compte aussi du degré de la solidarité féminine, mais surtout de principe de Virginie. A un moment donné, je vais arrêter de dépenser mon énergie pour des gens qui n'ont clairement aucun principe. Je les trouve tellement irrespectueux et bas", conclut-elle en interview.

Désormais, tout le monde attend l'arrivée d'Adixia, qui s'annonce explosive vu les images diffusées dans la bande-annonce que nous vous avons décryptée...