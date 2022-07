Adixia trompée par Simon Castaldi dans Le Reste du Monde ? Mélanie Orl clashe ceux qui l'encouragent

Simon Castaldi est arrivé sur le tournage du Reste du Monde, romance à Ibiza en couple avec Adixia. Depuis le début de l'aventure, on voit que le fils de Benjamin Castaldi se rapproche dangereusement de Virginie. Il va même finir par tromper sa chérie avec l'ex de Nicolo. Dans la bande-annonce que nous vous avons décrypté, on voit qu'Adixia va péter un câble en apprenant la nouvelle. Et elle risque de tomber de haut en voyant que certains candidats ont encouragé Simon à franchir le pas.

"Ils font tous comme s'il était célibataire"

Ces derniers ont d'ailleurs particulièrement choqué Mélanie Orl, qui ne participe pas à cette saison, mais qui regarde les épisodes. "L'attirance entre 2 personnes, parfois, ça ne s'explique pas, ok... Mouais, on va dire ça... Mais les autres qui motivent autour, faut m'expliquer. Beurk" écrit l'ex de Greg Yega en légende d'un extrait de l'émission en story Instagram.

"Heureusement que Giu est là pour parler avec Simon parce que sinon... Ils font tous comme s'il était célibataire. Comme si c'était drôle, sans penser qu'il y a une femme qui va être achevée derrière. Ça dégoute, beurk, beurk", ajoute-t-elle, avant de conclure en se réjouissant de ne pas avoir été présente pour voir ça : "Bref. Heureusement je n'étais pas là".

Mélanie aurait trouvé l'amour

Si elle n'a pas participé à cette saison du RDM, Mélanie Orl sera bien présente au casting des Cinquante, la nouvelle télé-réalité de W9. Et, si on imagine qu'elle a été éliminée de la compétition car elle est présente sur les réseaux, la jolie blonde n'a pas tout perdu ! En effet, elle aurait trouvé l'amour sur le tournage et se serait mise en couple avec Adrien, ancien candidat des Apprentis aventuriers 5. On espère pour lui qu'il n'aura pas la même attitude que Simon sur un prochain tournage, car, vu le caractère de Mélanie, il risque de prendre cher !