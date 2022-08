Nicolo (Le Reste du Monde) en couple avec Victoria Méhault ? Ça se confirme !

Nicolo ne s'attendait pas à ça en débarquant dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Bien décidé à reconquérir son ex Virginie, il a appris que cette dernière s'était fortement rapprochée de Simon Castaldi. Celui qui est surnommé le "lapin", a encore frappé et a trompé Adixia plusieurs fois avec elle. Il s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet en story Instagram.

Nicolo de nouveau en couple après sa rupture avec Virginie ?

Cette trahison a brisé le coeur de Nicolo, mais visiblement ça a été un mal pour un bien. Il y a peu, tout le monde pensait qu'il avait retrouvé l'amour quand il a affirmé qu'il n'était "plus seul" et qu'il était "beaucoup plus heureux et épanoui". Mais d'après certaines rumeurs, cette relation n'aurait pas duré puisqu'il se serait mis en couple avec Victoria Méhault sur le tournage des Cinquante.

Les deux candidats n'ont jamais confirmé l'information, car ils risquent gros s'ils spoilent la toute nouvelle télé-réalité de W9. Mais il semblerait qu'ils soient bel et bien ensemble ! En effet, d'après plusieurs blogueurs, ce serait même sa chérie qui aurait organisé son anniversaire sur un bateau ce mercredi 10 août 2022.

Une Vivi de perdu, une de retrouvée

Le bel italien a donc fêté ses 29 ans en compagnie de plusieurs candidates de l'émission : Mélanie Orl, Giuseppa, Jessica Errero et bien sûr Victoria. Sur les images filmées par les invités, on constate que l'ex de Virginie et l'ex de Bastos s'entendent à merveille. Le lendemain, une autre image a mis la puce à l'oreille à tout le monde.