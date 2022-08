Simon Castaldi (Le Reste du monde) réagit à sa tromperie avec Virginie : "Je ne suis pas fier de ce qu'il s'est passé"

Le moment tant attendu est enfin arrivé ! Adixia a fait son arrivée dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme elle l'imaginait puisqu'elle a appris que son chéri Simon Castaldi l'avait trompée avec Virginie. Une situation que l'ancienne candidate des Ch'tis avait déjà connue avec son ex, Paga. Comme on peut s'en douter, sa réaction n'a pas déçu les internautes. Elle a littéralement pété un câble contre Simon et a même traité Virginie de "p*te".

"Ce sont les moments les plus durs pour moi"

Sur les images, on voit Simon Castaldi assez distant et il ne semble pas plus touché que ça. Mais cela ne serait qu'une façade, comme il l'a expliqué en story Instagram. "Je pense que ce sont les moments les plus durs pour moi qui arrivent à la télé, depuis le début de ma carrière. Je ne vais pas me justifier – peut-être plus tard, j'essaierai d'expliquer des choses – mais je n'ai pas de justifications à donner (...) Je ne suis pas fier de ce qu'il s'est passé, mais maintenant c'est comme ça !", raconte celui qui a avoué avoir été pistonné.

"J'ai fait une crise de spasmophilie"

"Vous avez déjà vu les épisodes de mercredi et de jeudi (...) J'ai fait une crise de spasmophilie (...) J'étais vraiment très mal, j'avais des crampes de la tête aux pieds", continue le fils de Benjamin Castaldi, avant de conclure : "Je lis beaucoup de messages, les insultes, les reproches et je les comprends, ça ne choque pas. Mais ce n'était pas facile à vivre pour moi et surtout sur le moment même".

On imagine que cela n'a pas dû être simple à gérer, mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Surtout que ses amis Nikola Lozina et Laura Lempika l'ont averti plusieurs fois !