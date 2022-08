"T'es qu'une p*te !" : arrivée fracassante d'Adixia dans Le Reste du Monde après la tromperie de Simon Castaldi

Quelques jours avant la diffusion du Reste du Monde, romance à Ibiza, une nouvelle a surpris tout le monde : Simon Castaldi aurait trompé Adixia avec Virginie. Dans les épisodes, les faits se sont confirmés. Le fils de Benjamin Castaldi et l'ex de Nicolo se sont embrassés plusieurs fois et ont dormi ensemble. Depuis, les téléspectateurs n'attendent qu'une chose : l'arrivée d'Adixia dans la villa. Et l'épisode de ce mardi 9 août 2022 les a laissés sur leur faim puisqu'ils ont vu l'ex de Paga descendre du van, mais pas passer la porte de la maison.

Adixia débarque dans la villa et ça fait mal !

Sa grande arrivée aura donc lieu ce mercredi 10 août 2022 à 19h50 sur W9, mais les images sont déjà disponibles sur Salto. Et c'est une Adixia complétement hystérique que l'on va voir débarquer. Et on la comprend, car elle aura une impression de déjà vu après ce que lui a fait subir Paga avec Manon Van dans Les Marseillais South America.

"T'es qu'une p*te !"

Sur les images, on voit Laura Lempika, qui désapprouve le comportement des deux fautifs depuis le début de l'aventure, lui balancer : "Ça fait quatre jours qu'ils dorment ensemble". C'est la goute d'eau qui fait déborder le vase pour Adixia qui saute sur Simon, folle de rage : "Je m'attendais à tout sauf à ça... Je tombe de dix étages. C'est quoi l'amour pour toi ? Ça signifie quoi l'amour chez toi ?". "Un mec en couple, à quelle heure on le touche ?" clame-t-elle ensuite, avant de s'adresser directement à Virginie : "T'es qu'une p*te !".

Des images dignes de la fameuse arrivée d'Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes après la tromperie de Benjamin Samat, que vous pourrez découvrir ce soir sur W9 ou dès maintenant sur Salto.