Nicolo (Le Reste du Monde, romance à Ibiza) en couple après sa rupture avec Virginie ! "Je suis beaucoup plus heureux"

Lors d'un questions/réponses organisé dans sa story Instagram, un fan a affirmé : "T'es tellement mieux seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné". Ce à quoi Nicolo a répondu : "Je ne suis plus seul, mais oui, là je suis beaucoup plus heureux et épanoui".

Il semblerait donc que celui qui est sorti avec Elisa dans Les Anges 11 ne soit plus un coeur à prendre. Malheureusement, il n'en a pas encore dit plus sur l'élue de son coeur... On a hâte de savoir de qui il s'agit !