Nicolo et Victoria toujours en couple depuis Les Cinquante : ils dévoilent des photos et des vidéos de leurs 2 mois de relation

Victoria et Nicolo qui sont aussi dans le cross, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7, ont aussi posté d'autres photos et vidéos d'eux sur les réseaux. Nicolo a dévoilé une vidéo sur TikTok, aussi relayée en Reel sur Insta, où il a légendé "My love" et "Le bonheur". Et Victoria a aussi publié une vidéo sur TikTok et Instagram en précisant : "Apparemment le filtre montre à quel prince Disney ton mec ressemble", et effectivement c'est "le même", elle a obtenu John Smith de Pocahontas.

>> Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Marwa trompée par Greg, absences, Ch'tis, clashs... Les rumeurs sur le cross <<