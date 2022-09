Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : couples, trahison, retour de candidats... Les nouvelles rumeurs sur Maeva, Greg et les autres

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Maeva Ghennam et Greg Yega se seraient remis en couple sur le tournage des Marseillais VS Le Reste du Monde 7. Et ce n'est pas tout ! Il y aurait eu une trahison dans la famille des Marseillais, deux candidats de télé-réalité seraient de retour, une candidate du RDM se rapprocherait d'un Ch'ti... On fait le point sur les nouvelles rumeurs du cross !

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Maeva Ghennam et Greg Yega de nouveau en couple sur le tournage du cross ?

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Maeva Ghennam et Greg Yega de nouveau en couple sur le tournage du cross ?

Eh oui, le compte Instagram @shayaratv a partagé l'info exclu de @skyresstvr : "Greg et Maeva se seraient remis en couple. Ils ont voulu se donner une dernière chance et essayer de partir sur des bases saines. C'est la 16ème fois qu'ils remettent le couvert mdr", donc "on va se retaper du Maeva - Greg pendant 3 mois à l'écran, youhou". Et il se dit aussi que Marwa aurait été trompée par Greg, donc peut-être avec Maeva ? Une trahison des Marseillais envers Victoria sur le cross ?

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Victoria trahie par sa famille et éliminée du cross ?

Victoria Mehault aurait été trahie par sa famille des Marseillais selon @shayaratv : "Trahison de la part des Marseillais qui devaient virer Andy. Victoria succombe à la cérémonie d'élimination et se fait virer par sa famille ! Nicolo a pété la baraque parce qu'il avait fait un pacte pour pas qu'elle saute mais les Marseillais l'ont pas respecté". Maeva et Océane en guerre et le retour d'un couple de candidats ?

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Maeva Ghennam et Océane El Himer en guerre sur le tournage du cross ?

Maeva Ghennam et Océane El Himer, qui ont commencé à se tacler dans Les Cinquante, se feraient carrément la guerre dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7. "Océane et Maeva se sont beaucoup clashées sur le tournage du cross. Elles se sont même unfollow ce dimanche. Ça a toujours été une fausse amitié les 2 de toute façon mdr" a ainsi prévenu le blogueur.

Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Kamila et Noré au casting du cross ?

Et @skyresstvr a annoncé : "Kamila et Noré font partie de l'équipe des Marseillais. C'est leur grand retour en télé"... enfin leur retour après Les Cinquante. Clarysse se rapprocherait d'un Ch'ti dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7