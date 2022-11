Le Cross : valse des chefs, premiers couples, trahisons... On décrypte la bande-annonce

L'émission Les Marseillais vs le Reste du Monde 7 débarque le 14 novembre 2022 sur W9 avec un gros changement ! En effet, le programme change de nom et s'appelle désormais Le Cross, car une troisième équipe intègre le jeu.

Emmenée par son chef Christopher, la team Les Motivés est composée de candidats anonymes tout droit venus du Nord de la France. Pour faire patienter les fans qui ont hâte de découvrir cette nouvelle aventure qui s'annonce folle, la chaine a déjà dévoilé la bande-annonce.

Les chefs Julien Tanti et Nikola Lozina en dangers ?

Dedans, on peut voir que les chefs vont êtres mis à mal. Depuis de nombreuses années Julien Tanti et Nikola Lozina règnent sans conteste sur Les Marseillais et Le Reste du Monde, mais cette fois, tout pourrait changer ! En effet, dans le pré-générique, le papa de Tiago et Angelina déclare qu'il mérite de partir. Une info affirmant qu'il avait quitté le jeu a d'ailleurs fuité il y a quelques semaines. Qui va le remplacer ? On imagine que Noré et Maëva Ghennam vont tenter leur chance.

Du côté du RDM, le ciel va tomber sur la tête de son chef ! En effet, on voit que Nikola va être éliminé. Il semblerait qu'il ait été trahi par sa famille et il apparaît fou de rage et en pleurs. Mais ce départ ne va pas déplaire à tout le monde. Nicolo semble particulièrement ravi et il devrait sauter sur l'occasion pour essayer de prendre la place du Lord.

Des couples surprises !

Comme dans chaque aventure, les histoires d'amour vont également rythmer le show. Nicolo et Victoria sont toujours plus amoureux que jamais, mais une révélation de Neverly risque de déclencher la colère de Vivi.

Dans le pré-générique, on voit aussi Christopher, qui s'est retrouvé célibataire suite à son retour dans la télé-réalité, embrasser sa coéquipière Aya, qui va également pécho le petit nouveau Nicolas. Du côté du RDM, Clarysse va se remettre en couple avec Alan, tandis que Kayla embrasse Greg. Finalement Bebew et Clarysse vont également s'échanger un tendre baiser...

Mais quels couples vont-ils réellement fonctionner ? Vivement le 14 novembre pour découvrir la suite !